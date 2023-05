Calabria, “Fatti di Musica Festival:” il talento di Amici Luigi Strangis all’anfiteatro di Acri

StrettoWeb

Dopo tanta attesa, per i suoi numerosissimi fan è arrivata la conferma ufficiale. Partita oggi, infatti, la prevendita dei biglietti per il concerto di Luigi Strangis di giovedì 10 agosto alle ore 21:30 nell’ Anfiteatro Romano di Acri (CS), unico concerto in Calabria del suo “Summer Tour 2023”, inserito nella parte estiva di Fatti di Musica, la XXXVII edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più accoglienti e suggestive dal punto di vista paesaggistico e culturale. Come in ogni edizione, il Festival premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori “live d’autore” dell’anno. L’evento fa anche parte della ricca programmazione d’agosto realizzata con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca.

Luigi Strangis, 22 anni, lametino, amatissimo vincitore della 21° edizione di Amici di Maria De Filippi, è un artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista. A soli 15 anni, grazie alla sua naturale attitudine e al suo eccezionale talento, inizia ad autoprodurre i suoi primi brani finché a settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito “Vivo”. Il brano gli regala l’ingresso al seguitissimo programma e dopo pochi mesi si aggiudica la vittoria. Il 3 giugno 2023 pubblica il suo primo EP STRANGIS, certificato Oro, che contiene i brani presentati durante il programma, tra cui l’hit single Tienimi Stanotte, anch’esso certificato Oro. A settembre pubblica il singolo Stai Bene Su Tutto, che anticipa il disco d’inediti Voglio la gonna, pubblicato a ottobre 2022 (21co/Artist First).

Nello stesso mese esce al cinema il live-action Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes. Dopo i primi concerti in estate, tra i quali quello davanti a oltre cinquemila persone allo Stadio Guido d’Ippolito della sua Lamezia Terme, dove è stato premiato come “Rivelazione dell’Anno”, a novembre 2022 si è esibito in due attesissimi live sold out all’ Alcatraz di Milano e all’ Orion di Roma. Il 31 marzo 2023 ha pubblicato il singolo Adamo ed Eva (distribuito da Artist First), una canzone pop-rock che racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale. Il 5 maggio, invece, è uscito Tulipani Blu, il nuovo singolo in duetto con Matteo Romano.

Per il ritorno in Calabria l’attesa è enorme. Previsti anche bus dalla sua Lamezia Terme, dove festeggiarono la sua vittoria nel più celebre dei Talent come la vittoria di un mondiale. I biglietti sono in vendita al prezzo di € 30,00 compreso prevendita su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Per tutte le informazioni su biglietti e bus, tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.