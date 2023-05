Calabria d’Autore: tornano gli appuntamenti dedicati alla salute ed alla corretta alimentazione

StrettoWeb

Tornano, a Calabria d’Autore, gli appuntamenti dedicati alla salute ed

alla corretta alimentazione con il dibattito: “Ma le verdure fanno

davvero così bene?” presso la sala museo “Il Ferroviere” all’interno

della Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria, Domenica 14 Maggio, ore 19.00

Il consumo regolare di verdura apporta notevoli benefici all’organismo.

L’abbondanza d’acqua, ad esempio, reidrata il fisico e promuove il

mantenimento dell’equilibrio salino. La ricchezza di fibra conferisce

alle verdure ulteriori proprietà. Oltre a regolarizzare l’intestino e a favorire il senso di sazietà, le fibre migliorano la funzione metabolica in quanto rallentano la digestione e prolungano i tempi di assorbimento soprattutto degli zuccheri riducendo il rischio di insorgenza di diabete; aiutano a migliorare anche i livelli di colesterolo importante per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La serata sarà incentrata sulla tematica riguardante la nostra alimentazione facendo una rassegna di quelle verdure in grado di produrre effetti benefici sulla nostra salute.

Ospiti della serata e relatori saranno il Dr. Giuseppe Chindemi, biologo

nutrizionista, e la Dr.ssa Maria Tomasello, biologa nutrizionista, che

chiariranno come le verdure abbiano delle caratteristiche benefiche ed

utili per il mantenimento di un buono stato di salute. Verrà spiegato

dai relatori, in base alle più recenti ricerche scientifiche, l’importanza di un’assunzione giornaliera e costante di verdura nella nostra alimentazione grazie ad una serie di principi nutritivi che queste ci forniscono. La serata si concluderà con un dibattito per dare risposta ad eventuali domande e curiosità sulla tematica trattata.