Calabria, la Costituzione ai giovani di San Giovanni in Fiore. Succurro: “formare cittadini liberi”

“Nell’aula del Consiglio comunale, oggi ho incontrato gli studenti diciottenni delle scuole superiori della città, discutendo con loro dei princìpi e diritti sanciti dalla Costituzione. Insieme agli assessori comunali, ho donato ai numerosi ragazzi ed insegnanti presenti il testo della Carta costituzionale preceduto da una mia prefazione, da una mia testimonianza di fiducia, di apertura e di incoraggiamento nei riguardi delle nuove generazioni, da sostenere a livello istituzionale”. Lo dichiara Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore e Presidente della Provincia di Cosenza.

“Generazioni su cui puntare per costruire un domani più sano e più giusto, fatto di dialogo, collaborazione e partecipazione – continua Succurro – indipendentemente dalle differenti convinzioni personali e politiche. Continuiamo a lavorare in questa direzione, insieme a tutte le scuole sangiovannesi. Siamo convinti che i nostri giovani siano il futuro della comunità e che la Costituzione italiana rimanga uno strumento formidabile per formare cittadini liberi e consapevoli dei loro diritti”.