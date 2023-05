Calabria: coltivano marijuana tra i pomodori, denunciata una coppia nel cosentino

StrettoWeb

Una vera e propria piantagione, ben nascosta tra le piante di pomodori nelle campagne di Altomonte: questa è la situazione che si è palesata agli occhi dei Carabinieri del comando locale, coadiuvati dalla centrale di Cosenza, durante una perlustrazione del territorio. I militari hanno rinvenuto una serra con ben 79 piantine di marijuana, coltivata da una coppia della zona in un appezzamento di terreno poco distante dall’abitazione. Una coltivazione a dir poco meticolosa, con un proprio sistema di irrigazione e abilmente occultata, che ha permesso alla coppia di far crescere le piantine fino a 80 cm. Una volta scoperta la piantagione, i Carabinieri hanno estirpato il tutto e lo hanno posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica al tribunale di Castrovillari, per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.