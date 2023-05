La Calabria al cinema, Tropea citata ne “L’Esorcista del Papa”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La notte del 4 giugno nella città di Tropea, lei ha eseguito un esorcismo senza l’approvazione dell’arcivescovo di Reggio Calabria”. Potrebbe essere, questa, la frase estratta da un romanzo storico o da un verbale giudiziario o ecclesiastico; niente di particolare se non fosse che, invece, si tratta di uno dei dialoghi centrali e calamitanti del film L’esorcista del Papa, incentrato sulla storia del noto esorcista del Vaticano padre Gabriele Amorth, interpretato da Russell Crowe (Il Gladiatore), nelle sale cinematografiche dallo scorso mese di aprile e nella top ten dei film più visti della settimana. Non solo, quindi, attraverso le immagini, come quella che propone ed evoca Tropea come una città futuristica nel film hollywoodiano The Marvels.

“Ma già solo l’aver pensato a Tropea, come destinazione da citare, scandire ed evocare nella narrazione di una produzione cinematografica così importante e di fama internazionale – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – rappresenta non soltanto per noi, per la nostra comunità e per la Costa degli Dei ma per l’intera Calabria un motivo fortissimo per cui essere soddisfatti; un motivo ulteriore – dice – da cui trarre costante incoraggiamento nell’azione diffusa di marketing territoriale su cui siamo impegnati ed i cui numerosi effetti diretti ed indiretti – continua – è diventato ormai persino complicato mettere in fila”.

“Ma tant’è – chiosa Macrì – è proprio, questo, quell’effetto moltiplicatore che l’attenzione mediatica e cine-turistica nazionale ed internazionale, che noi continuiamo a sollecitare, motivare o anche solo ad agevolare, sta producendo rispetto alle capacità promozionali messe in campo del Principato con tutta la sua proposta identitaria ed esperienziale 365 giorni l’anno”.

Estate 2023, ecco le 5 mete più sugestive: non te ne pentirai

Ad indicare Tropea tra le destinazioni irrinunciabili che stanno sul palmo di una mano, insieme alla Patagonia, nell’America meridionale, alle Isole Canarie, alla Gran Canaria e alla Groenlandia, è il portale newstv.it che cita anche altre testate internazionali, che recentemente – si legge – “hanno incoronato la Perla del Tirreno, preferendola addirittura alla Costiera Amalfitana. Un luogo incantevole, ricco di cultura – motiva la posizione in classifica del Principato – in cui troveremo un mare meraviglioso. Con prezzi assolutamente competitivi. Da provare per questa estate 2023″.