Calabria: cadono dalle giostre del luna park, due feriti a Paola

La data del 4 maggio segna un’importante tappa negli eventi della comunità di Paola: è la festa del patrono San Francesco, le cui celebrazioni proseguono per più giorni affiancandosi anche ai festeggiamenti laici. Tanto divertimento quindi, soprattutto per i più giovani: il lungomare del paese infatti, si colora con le luminarie e si anima con le giostre del Luna Park. Un giro, ormai, è quasi tappa obbligata. Quella che era partita però come una serata di puro divertimento, ha avuto un triste epilogo: due giovani infatti, sono caduti da due giostre differenti presenti all’interno del Luna Park, tanto da richiedere l’intervento del 118. Uno in particolare, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe riportato contusioni e ferite alle gambe. I due malcapitati, nonostante la rovinosa caduta, non riportano ulteriori traumi. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine, per cercare di ricostruire l’accaduto.