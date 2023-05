Calabria: anziana trovata morta a Mirto Crosia, indagato il figlio per abbandono

StrettoWeb

Il mistero sulla donna trovata morta in casa a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, comincia finalmente a sciogliersi: all’ospedale “Giannettasio” di Rossano è stato eseguito l’esame autoptico sul corpo della vittima. I risultati saranno depositati tra 60 giorni, ma dalle prime indiscrezioni l’anziana, 86 anni, pare soffrisse di ulcera duodenale e, come conseguenza della patologia, aveva perso il tono muscolare. Inoltre, sarebbe stato riscontrato anche uno shock emorragico. Sul decesso della povera anziana però, pendono ancora tanti interrogativi: per tale motivo, il figlio della donna è stato iscritto, quale atto dovuto, al registro degli indagati dalla Procura di Castrovillari. L’accusa è di reato di abbandono di persona non in grado di provvedere a se stessa, ma ancora nessuna misura è stata emessa nei suoi confronti.