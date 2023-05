Calabria ancora protagonista al Lotto: vincita di 80 mila euro

StrettoWeb

Calabria in festa grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono arrivate vincite complessive per 80 mila euro. Arriva da Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, la più alta dell’ultimo concorso: nella località calabrese sono stati vinti 40.750 euro con la combinazione 65-80-88 sulla ruota di Cagliari. Sono altre due le vincite realizzate in Calabria: la prima, da 25.350, è arrivata a Catanzaro con i numeri 26-28-47-51 giocati su tutte le ruote, mentre la seconda è da segnalare a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, per un valore di 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, per un totale di 414 milioni da inizio anno.