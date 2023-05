Calabria: alunni in visita al compatimento Anas

StrettoWeb

Questa mattina, la Struttura Territoriale di Anas Calabria ha ospitato gli studenti dell’istituto comprensivo di Serrastretta (CZ), per commentare insieme il libro illustrato per bambini “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” che punta a sensibilizzare i più giovani sui temi della sicurezza stradale.

Francesco Caporaso, responsabile della ST Calabria, e Massimiliano Campanella, responsabile dell’area gestione A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, hanno ospitato il sindaco di Serrastretta Antonio Muraca,il Primo Dirigente della Polizia di Stato Vincenzo Lombardo e il responsabile dell’Ufficio antinfortunistica della Polizia Stradale di Catanzaro, Francesco Genovese,che hanno parlato alla scolaresca dell’importanza del rispetto delle norme stradali volte alla tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Oggetto dell’incontro è stato anche il libro “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” che racconta il lavoro quotidiano del cantoniere Nico, attraverso gli occhi del figlio Carlo e della nipote Ludovica, due simpatici 12enni che affascinati da “mondo Anas” utilizzano i canali social per la diffusione dell’operato quotidiano di chi è impegnato nel monitoraggio e nella sorveglianza della rete stradale.

Il volume ricorda la nascita, nel 1830, con il re di Sardegna Carlo Felice, della figura del cantoniere, che aveva il compito di manutenere e controllare un ‘cantone’ della strada, per un tratto di circa 4 chilometri. Per svolgere questi incarichi i cantonieri dovevano abitare in case ubicate ai margini di ciascun cantone: la Casa Cantoniera. Per questo Nico diventa protagonista del libro, in considerazione del ruolo determinante che ha nel garantire la sicurezza di chi percorre le nostre strade.

Attraverso i racconti, emerge quella che è la mission aziendale: il lavoro di ciascuna figura professionale interna ad Anas, ingegneri, architetti, geologhi, geometri e cantonieri impegnati per “la Sicurezza della rete stradale per l’utenza”.

Questo è uno dei pilastri della strategia di Anas e questo progetto nasce proprio con lo scopo di sensibilizzare anche quella fascia di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, perché saranno i protagonisti delle strade di domani, futuri automobilisti, motociclisti e ciclisti. Buona parte degli incidenti si verifica per imprudenza o per ignoranza riguardo alle regole stradali, per questo motivo, è indispensabile educare i più piccoli su questa tematica. La particolarità dei contenuti rende questo libro ancora più speciale: gli argomenti trattati riguardano fatti realmente accaduti e progetti in cui Anas si dedica da anni. Abbiamo raccolto le testimonianze dei nostri colleghi cantonieri e li abbiamo trasformati in racconti e illustrazioni. Il libro è suddiviso in tre capitoli “Allerta neve”, “Mucche in galleria” e “La strada è la mia casa”. Che rappresentano anche tre passaggi temporali aziendali: il passato, ricordando la figura degli “stradini”, delle case cantoniere, delle divise che si utilizzavano; il presente, oggi il lavoro del cantoniere si svolge con tecnologie all’avanguardia.

L’esperienza vissuta con “Eroi sulla strada, in viaggio con Nico” è servita per diffondere alle nuove generazioni il senso più profondo della nostra mission, cioè offrire agli utenti strade sicure, sostenibili e innovative, pensate nel rispetto delle persone e degli animali, dell’ambiente, dei beni archeologici, culturali e artistici del nostro Paese.