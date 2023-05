StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato poco fa sull’A2 Autostrada del Mediterraneo a Fratte, in provincia di Salerno. Un camion si è ribaltato, per cause in fase di accertamento, finendo fuori strada e cadendo da un ponte. Al momento non si conoscono ne le cause del sinistro ne le condizioni del conducente.