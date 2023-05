“Borgo Croce tra i più mappati da Google”. Elogi anche dalla Regione: “nuova prospettiva”

StrettoWeb

“Fiumara ha una nuova prospettiva”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI). “La nuova Amministrazione comunale dovrà ben interpretare il cambiamento che proviene dal basso, che ha portato bellezza, innovazione e desiderio di restare. Ho visitato Borgo Croce, nel comune di Fiumara di Muro, in provincia di Reggio Calabria – racconta Giannetta – è uno spazio pieno di luce, colore, magia per i bambini e per i grandi. Un grande richiamo per Fiumara che ora è tra i borghi mappati da Google, il che richiama grande attenzione”.

“Altri luoghi sono rinati grazie alla bellezza e alla intraprendenza di giovani che hanno saputo dare concretezza alla cittadinanza attiva e hanno creato comunità e valore attorno ai propri luoghi. Potrà questo essere sufficiente a drenare lo spopolamento dei piccoli comuni? – si domanda il Consigliere – Certo è che é che quello di Borgo Croce e di Fiumara, con le sue proposte di animazione sociale e culturale, è un bellissimo esempio, fautore di un cambiamento di prospettiva che va sostenuto con forza – conclude – Anche dalla politica”.