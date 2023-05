Berlino, attacco con coltello in una scuola: gravi 2 bambini

StrettoWeb

Berlino, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) – Due bambini sono stati feriti in modo grave da un uomo che ha condotto un attacco con il coltello in una scuola di Berlino. Lo rende noto la polizia tedesca, precisando che un bambino è in condizioni critiche. Dopo l’attacco, avvenuto verso le tre del pomeriggio, l’uomo ha aspettato la polizia nella scuola ed è stato arrestato. Secondo quanto riferisce il giornale locale Bz, i bambini feriti hanno 7 ed 8 anni. La scuola è stata evacuata e l’intera zona chiusa al pubblico dalla polizia.