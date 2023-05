Bari-Reggina, le formazioni ufficiali

StrettoWeb

Sorpresa in difesa per Inzaghi, che al centro lascia in panchina Camporese per mettere Terranova, che da ex galletto conoscerà sicuramente meglio gli avversari offensivi. Scelte scontate in mezzo, davanti invece è favorito Canotto su Rivas per affiancare Rivas. Mignani invece sceglie Benali per Benedetti e Folorunsho per Morachioli.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali, Maita, Bellomo; Folorunsho; Esposito, Cheddira. In panchina: Frattali, Antenucci, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Molina, Benedetti, Dorval, Mallamo. Allenatore: Michele Mignani.

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Terranova, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec. In panchina: Colombi, Aglietti, Bouah, Camporese, Liotti, Lombardi, Galabinov, Ricci, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Antonio Rapuano di Rimini. A-VAR: Livio Marinelli di Tivoli.