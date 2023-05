Bancomat “generoso”, eroga pezzi da 50 anziché da 20: “restituiteli o ve li addebitiamo”

StrettoWeb

E’ diventato virale un fatto accaduto Lozzo Atestino, a Padova. Un bancomat “generoso” è andato in tilt, erogando più soldi di quelli richiesti. I fortunati correntisti hanno ricevuto pezzi da 50 euro anziché da 20, perché i dipendenti dell’ufficio hanno scambiato per sbaglio il cassetto, inserendo le banconote di uno in quelle dell’altro e viceversa (però anche chi ha richiesto 50, ha ricevuto 20).

La direzione della banca, accortasi del disguido, ha inteso spiegare il problema, “richiamando” all’ordine: “Teniamo a precisare che non si è trattato di un atto volontario o doloso. Da quando presidiamo l’intero territorio di Lozzo, dobbiamo soddisfare anche le richieste dei clienti di altre banche e questo ci porta un po’ di pressione in più”. Uno ad uno, come riporta il Gazzettino, “i fortunati sono stati contattati al telefono ed invitati a restituire a stretto giro le somme eccedenti, pena l’addebito in conto corrente“.