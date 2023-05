Bambini a lezione di giornalismo con StrettoWeb | FOTO

StrettoWeb

Oggi pomeriggio alla scuola primaria di Sinopoli, nel reggino, la giornalista di StrettoWeb, Monia Sangermano, ha svolto con gli alunni di 5 D e 5 E una lezione di giornalismo. Gli alunni erano accompagnati dalle maestre Maria Rosa Luppino e Grazia Lupoi. La comunicazione, il mondo del giornalismo online, le differenze tra web e carta stampata, il rischio fake news. Sono questi, e tanti altri, gli argomenti trattati.

I giovanissimi studenti, che da settembre inizieranno una nuova avventura con la scuola secondaria di primo grado, hanno accolto con entusiasmo e interesse l’iniziativa, ideata dalla docente Maria Rosa Luppino. “Giornalismo non significa solo conoscere l’italiano e le regole grammaticali. Significa anche andare in mezzo alla gente, ascoltare, comprendere e riportare quanto si vuole comunicare nella maniera più corretta possibile“. Questo è uno dei tanti concetti che la giornalista ha spiegato ai ragazzi, insieme all’obbligo, per il giornalista, di ricerca della verità.

Nonostante la giovanissima età, gli alunni hanno ascoltato con interesse e partecipato attivamente alla lezione, ponendo domande attinenti gli argomenti trattati, ma anche con curiosità che spaziavano dalla ricerca delle notizie, alle fonti giornalistiche. “E’ stata un’esperienza molto intensa e che mi ha lasciato molto – spiega Monia –. I ragazzi avevano voglia di ascoltare e di interagire. La sfiducia e i timori per il futuro, a mio avviso, si eliminano solo guardando negli occhi le nuove generazioni ed entrando nel loro mondo. Il territorio aspromontano, in particolare, ha estrema necessità di scambio di idee, input e nuova fiducia in sé stesso”.

Ora, con le indicazioni avute durante la lezione di oggi, gli alunni di 5 D e 5 E prepareranno degli articoli giornalistici che nelle prossime settimane pubblicheremo su StrettoWeb.

