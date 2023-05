Autonomia: Crippa (Lega), ‘Calenda ignora che materie sono in Costituzione’

StrettoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – ?Con la consueta spocchia, Calenda ne ha sparata un?altra delle sue: si dice contrario ad alcune delle competenze che, a detta sua, il ministro Calderoli ha messo nel disegno di legge di attuazione dell?autonomia differenziata. Peccato che le 23 materie non le abbia decise né Calderoli né la Lega, ma la sinistra con la riforma del Titolo V nel 2001. Basta con le posizioni ideologiche e per partito preso. Chi vuole discutere seriamente di autonomia o riforme deve studiare e parlare di contenuti. Chi non sa neanche di che parla, farebbe meglio a tacere?. Lo dichiara il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.