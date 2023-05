Automobilismo, tutto pronto per il 1° minislalom di Bagnara Calabra: le info

StrettoWeb

Il 21 maggio si svolgerà il 1° minislalom di Bagnara Calabra – Memorial Pasquale Cammareri – valido come 2° prova Challenge Slalom Calabria 2023. Tassa di iscrizione euro 80,00. Per chi giunge da fuori regione la quota è pari ad euro 50,00. Per Under 23 e Dame è applicata una riduzione del 50% sulla tassa di iscrizione.

Queste le info annunciate da Piloti per Passione relativamente al 1° minislalom di Bagnara Calabra – Memorial Pasquale Cammareri. Tutte le info per la modulistica su www.pilotiperpassione.it. Di seguito la locandina completa.