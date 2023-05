Auto contro cinghiali sulle strade nelle Madonie, è emergenza

StrettoWeb

Diversi incidenti stradali negli ultimi giorni si sono verificati a causa dei cinghiali sulla statale che collega Termini Imerese, Sciara e Cerda e i paesi della basse Madonie, nel palermitano. L’ultimo, in ordine di tempo, sulla statale 113 nei pressi di Cerda. Un’Audi Q3 si è scontrata con un grosso cinghiale che ha attraversato la statale. L’automobilista ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è ribaltata. Il cinghiale è morto e la vettura è andata distrutta. L’automobilista ha riportato lievi ferite.

Sempre sulla strada statale 113 un grosso cinghiale di oltre 70 chili, qualche giorno fa, ha urtato contro due autovetture che da Termini Imerese procedevano in direzione Sciara. L’animale morto è stato abbandonato sul ciglio della strada. Consistenti i danni causati alle due auto, una Golf e una Panda, fortunatamente anche in questa circostanza i conducenti e i passeggeri non hanno riportato conseguenze.

Sono ormai numerose le segnalazioni di automobilisti e allevatori che segnalano la presenza dei cinghiali che scendono per strada in cerca di cibo provocando anche gravi danni alle aziende agricole e alle coltivazioni.