Augusta, 2 detenuti muoiono dopo sciopero della fame: “meriterebbero la stessa attenzione di Cospito”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“La grande attenzione mediatica sulle condizioni di salute di Alfredo Cospito, l’anarchico sottoposto al 41 bis, protagonista di un prolungato sciopero della fame, è di colpo caduta di fronte alla morte nel carcere di Augusta, nel giro di un mese, di due detenuti anche loro in sciopero della fame. Per noi invece le vicende meritano la stessa attenzione e fanno salire il numero dei suicidi dei detenuti, che dall’inizio dell’anno sono 17 per un totale di 45 decessi (sono stati 84 i suicidi e 203 i decessi nello scorso anno”. Così Aldo Di Giacomo, segretario S.PP., per il quale “anche i due decessi ad Augusta sono da considerare suicidi e vanno ricostruiti i fatti così come sono accaduti. L’assistenza sanitaria deve essere garantita in ogni caso per mettere fine ad un alto numero di morti di cui, in troppi casi, a distanza di tempo non si conoscono le cause effettive. Intanto – aggiunge – si aggravano due tendenze manifestate già nel 2022: si abbassa l’età dei detenuti suicidi (la media è over 40 con numerosi over 30) e il 40% dei decessi sono extracomunitari a riprova che i giovani, insieme ai tossicodipendenti e a quanti hanno problemi psichici e con essi i giovani stranieri sono i più fragili e vulnerabili. Purtroppo – dice Di Giacomo – in tutto lo scorso anno abbiamo ascoltato solo impegni politici e dichiarazioni di vecchi e nuovi parlamentari ed esponenti di governo senza passare dalle parole di commozione (in qualche caso anche sincera) o generiche e di circostanza, quasi sempre le stesse, ai fatti. Sino al punto di produrre una sorta di assuefazione e ridurre il suicidio in cella a poche righe in pagina di cronaca locale perché non fa più notizia. Ci aspettiamo invece che i buoni propositi per stoppare la “mattanza di Stato”, di quello Stato che ha in custodia vite umane e dovrebbe quindi garantirle, non facciano la fine di quelli del 2022. “Questa mattanza silenziosa deve finire con misure e azioni concreti perché lo Stato ha in

carico la vita dei detenuti e ne risponde prosegue Di Giacomo ––. Si ascoltino le proposte

del s indacato di polizia penitenziaria che quotidianamente si misura con l’emergenza suicidi

e si metta mano alla manovra di bilancio rimediando al taglio di spesa imposto

all’Amministrazione penitenziaria e al personale come primo segnale concreto di volontà d i

affrontare le numerose emergenze del carcere”.