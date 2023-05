Atti vandalici a Cosenza: bruciata la “panchina viola” simbolo dei malati di fibromialgia

StrettoWeb

I vandali colpiscono ancora in quel di Cosenza: a pochi giorni dell’inaugurazione della “panchina viola”, simbolo dei malati affetti da fibromialgia, alcuni individui hanno tentato di bruciarla per ben due volte. A riportare la notizia Francesco De Cicco, assessore al comune cosentini, “che nell’immediatezza ha provveduto a far riparare i danni” e a denunciare l’accaduto. “Questi episodi – afferma De Cicco – come già altri accaduti in città, non possono essere taciuti e passare in sordina. Noi non ci fermeremo mai, continueremo a denunciare, ci faremo sentire ribadendo i concetti fondamentali della tutela e della cultura del bene comune, nonché del senso civico”. L’assessore inoltre, esprime vicinanza a tutti coloro che sono stati offesi dal vile gesto, soprattutto a coloro che soffrono della cosiddetta malattia “invisibile” e all’Aisf, l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.