ATM Messina assume 30 nuove figure | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

ATM Messina S.p.A. ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all’eventuale assunzione di n. 30 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n.81/2015 art. 44 a tempo pieno ed indeterminato avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri.

L’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione Informazioni e in quello dell’ATM. I candidati risultati formalmente idonei al termine della procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi a decorrere dal momento della prima pubblicazione e composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato nonché al mantenimento, al momento dell’assunzione, dei requisiti previsti. L’Azienda si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria oltre le 30 (trenta) unità previste per eventuali future assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

Per poter partecipare alla selezione è indispensabile essere in possesso dei requisiti generali, fisici, tecnico e morali, avere un’età compresa fra 19 anni (compiuti) e i 30 non compiuti (29 anni e 364 giorni). Per quanto concerne i requisiti specifici è indispensabile essere in possesso della patente di guida (categoria DE o superiori); della patente di guida categoria CE e del diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiori.

“La nuova selezione – afferma Giuseppe Campagna, presidente di ATM Spa Messina – si aggiunge a quelle precedenti che hanno portato la nostra azienda ad assumere stabilmente un numero straordinario di unità lavorative. Ad oggi, infatti, ATM Spa Messina ha assunto ben 242 unità lavorative, fra responsabili di unità amministrativa, coordinatori di esercizio, operatori di esercizio, operatori della manutenzione e amministrativi. Aggiungo, inoltre, che si tratta di assunzioni a tempo indeterminato, alcune delle quali realizzate mediante percorsi professionalizzanti. Siamo quindi orgogliosi del percorso virtuoso intrapreso dalla nostra azienda che sta dando risposte concrete alla richiesta del mercato del lavoro di Messina”.