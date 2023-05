Assegnato a Giuseppe Casile del Gom di Reggio Calabria il premio Nursing Now Italy Award

StrettoWeb

Grande soddisfazione del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” per il Nursing Now Italy Award, riconoscimento internazionale volto a premiare l’eccezionale impegno e la dedizione per la valorizzazione della professione infermieristica, che quest’anno è stato assegnato a Giuseppe Casile, coordinatore infermieristico f.f. in forza alla U.O.C. di Neurochirurgia del G.O.M. di Reggio Calabria.

La motivazione con la quale è stato conferito il premio riflette lo spirito dell’iniziativa: “profondo riconoscimento per l’esemplare contributo infermieristico fornito, che ha avuto un significativo impatto benefico sull’organizzazione e sulla salute dei cittadini”.

Nursing Now è una iniziativa globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con il Consiglio Internazionale degli Infermieri e la fondazione Burdett Trust. La madrina è la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. In Italia è coordinato da CNAI (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri) e si propone di migliorare la percezione degli infermieri, la loro influenza e massimizzare il loro contributo per garantire a tutti e ovunque l’accesso alla salute e all’assistenza sanitaria.

L’importante riconoscimento rappresenta grande motivo di orgoglio per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e per tutte le professionalità che vi lavorano con dedizione al fine di migliorare il sistema salute in Italia.