Asi Sunday Padel Tour, ultima tappa a Reggio: sold out i clinic della campionessa Sara D’Ambrogio

Boom di richieste per i clinic della campionessa del Mondo di Padel Sara D’Ambrogio a Reggio Calabria in occasione della tappa finale dell’Asi Sunday Padel Tour. I posti disponibili sono andati esauriti in meno di 24 ore con grande soddisfazione dello staff dell’ASI Reggio Calabria.

Continuano intanto i preparativi dell’evento che vedrà protagonisti gli atleti vincitori della varie tappe itineranti in Calabria. L’ASI Reggio Calabria ha inoltre coinvolto un gruppo di volontari che informeranno e sensibilizzeranno più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare di quella monouso effettuando una vera e propria raccolta nelle zone limitrofi al Circolo “Sporting Stelle del Sud”.