ASI Sundai Padel Tour a Reggio, le finali: Di Pietro e Zambrano vincono il girone “Gold”

Un vero e proprio villaggio dello Sport al Circolo “Sporting Stelle del Sud” di Reggio Calabria, che in occasione della tappa finale dell’ASI Sunday Padel Tour, ha coinvolto un centinaio di atleti amanti dello sport della racchetta. Due giorni di sport che ha visto protagonista la campionessa del mondo di Padel Sara D’Ambrogio con i suoi clinic e tutti i padelisti vincitori delle varie tappe itineranti in Calabria.

A caratterizzare la giornata, non solo il padel: al Circolo “Sporting Stelle del Sud”, si è svolto anche un torneo di tennis tavolo, organizzato dall’Associazione Tennis Tavolo “Casper”, vinto da Fabio Mallardo che ha superato in finale Alberto Abenavoli. Grande partecipazione anche per il tabellone di tennis, organizzato da Betty Bonomo, che ha coinvolto i soci del circolo stesso. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo, il team composto da Gaetano Petrone, Domenico Serranò, Alberto Salutari, Marcello D’Agostino, Rocco Latella e Vincenzo Papalia. Un premio anche per Edoardo Migliardi, atleta più giovane della manifestazione. All’evento hanno partecipato anche gli atleti della “Farmacia Pellicanò Basket in Carrozzina” che si sono esibiti in una gara dimostrativa.

Il resoconto delle finali

Le gare finali di Padel si sono giocate davanti a un folto pubblico. Ad aggiudicarsi la finalissima del girone “Bronze” il duo ionico Luigi Simone Petrolo/Agostino Multari che hanno superato Corrado Martino e Vincenzo Barreca (6-2; 6-4). Al termine di una gara avvincente durata ben novanta minuti, la coppia Maurizio Macrì/Sebastiano Lo Iacono batte Giuseppe Princi e Carlo Gatto aggiudicandosi la finalissima del girone “Silver” (7-6; 2-6; 10-7 al tie-break). Spettacolo e tante giocate di spessore nella finale “Gold” che ha visto gareggiare il duo argentino-cileno Alejo Di Pietro/Felipe Zambrano al cospetto dei reggini Umberto Siclari e Luigi Romano. La gara si è conclusa al terzo set a favore della coppia Di Pietro/Zambrano (6-4; 2-6; 10-8 al tie-break).

Al termine della premiazione, il presidente dell’ASI Reggio Calabria Fabio Gatto ha omaggiato il circolo ospitante, rappresentato da Tina Oliva e Marco Ascioti, consegnando una targa ricordo: “Sono estremamente soddisfatto per quanto fatto in questi mesi”. Queste le prime parole presidente dell’ASI Reggio Calabria Fabio Gatto al termine delle premiazioni. “La tappa finale, al Circolo “Sporting Stelle del Sud” a cui vanno i miei ringraziamenti – continua Gatto – è stata la ciliegina sulla torta che ha visto il trionfo dello sport. Devo ringraziare i tanti atleti che hanno sposato il nostro progetto condividendo i sani valori dello sport. Infine, ma non per ultimi – conclude il presidente Gatto – grazie allo staff dell’ASI Reggio Calabria: Alessandra Tavella responsabile formazione ASI RC, Sergio Zumbo dirigente ASI RC, Giuseppe Pellegrino responsabile provinciale ASI Padel, Giuseppe Praticò e Lillo D’Ascola rispettivamente responsabile comunicazione e fotografo evento”.