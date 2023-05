ASC Reggio Calabria, al via il bando per l’assegnazione di contributi alle Associazioni Sportive

StrettoWeb

A.S.C. sempre attenta alle esigenze delle proprie affiliate, in coerenza con le proprie finalità ed obiettivi e con quanto previsto dalle linee guida di Sport e Salute S.p.A., presenta il Bando per l’assegnazione di un “bonus per il caro bollette” finalizzato a fronteggiare gli aumenti dei costi energetici sostenuti dagli affiliati ASC e destinato ad integrare il pagamento delle utenze (luce/gas/riscaldamento). L’importo di € 218.672,00, a valere sulle “Risorse Finanziarie 2023” finalizzate da Sport e Salute Spa, è riservato alle ASD/SSD affiliate ASC che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre.

Tra i requisiti richiesti necessita l’affiliazione alla A.S.C. per il biennio 2022/2023 ed essere regolarmente iscritti nel registro CONI/RAS. Il contributo una tantum sarà liquidato direttamente sul c/c intestato al Beneficiario, calcolato sulla base delle bollette pagate nei primi sei mesi dell’anno 2023 in rapporto allo stesso periodo dell’anno 2022, con un tetto massimo di cinquecento euro per soggetto.

La domanda scaricabile dal sito www.ascsport.it dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31 agosto 2023, a mezzo posta certificata all’indirizzo amministrazione@pec.ascsport.it, unitamente alla documentazione richiesta ed elencata nell’avviso.

All’esito della ricezione delle domande validamente inviate e verificati i requisiti richiesti verrà pubblicata una graduatoria dei beneficiari sul sito www.ascsport.it, stilata secondo la percentuale (dalla più alta alla più bassa) relativa al differenziale tra l’anno 2022 e l’anno 2023 dei costi sostenuti per le utenze (luce/gas/riscaldamento) di un impianto sportivo, una piscina o una palestra gestiti dal sodalizio richiedente, nel limite delle disponibilità stanziate.

Compiaciuto il Presidente Provinciale ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini: “siamo sempre vicini ed attenti ai nostri affiliati, consapevoli delle difficoltà economiche che affrontano nella quotidiana gestione degli impianti assegnati. Bisogna fare quadrato per andare avanti! Non possiamo rimanere inermi, ma dobbiamo sostenere i nostri affiliati e questo bando è l’ennesima conferma della energia profusa incessantemente da ASC Nazionale per supportare e favorire le associazioni che fanno parte della grande famiglia ASC. Invito quindi le Associazioni sportive e Società del territorio a contattarci per ogni informazione relativa alla affiliazione e conseguentemente alle modalità di partecipazione al Bando, quale opportunità da non lasciarsi sfuggire”. Per informazioni e chiarimenti visitare www.ascreggiocalabria.it o www.ascsport.it o scrivere a info@ascreggiocalabria.it.