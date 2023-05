Arte e tecnologia: l’Apollo School di Reggio Calabria premia i giovani talenti

StrettoWeb

Lettura, espressione artistica, letteraria ma anche tecnologica, secondo i più attuali sistemi comunicativi di estrinsecazione della propria personalità. Questi gli elementi messi in fermento dal Premio artistico letterario Apollo School 2023, che premia i giovani reggini delle scuole secondarie, di primo e secondo grado, che hanno aderito al contest. Tutti di grande pregio i lavori pervenuti presso l’associazione Nuovi Orizzonti, del Presidente Natalia Spanò, che denotano l’impegno da parte degli istituti reggini, e la preparazione dei ragazzi pronti a farsi coinvolgere in esperienze culturali interessanti. Come ogni anno l’associazione promotrice dell’evento, gratificherà gli studenti che hanno ottenuto il consenso della giuria con premi e borse di studio. L’appuntamento per la consegna dei riconoscimenti è prevista per mercoledì 31 maggio, alle ore 15 e 30, presso la sala Perri di Palazzo Alvaro.