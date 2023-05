L’Arabia Saudita compra anche Messi? Contratto shock: Riad sogna il derby con CR7

StrettoWeb

L’Arabia Saudita si prepara a diventare il centro dell’attenzione mediatica del calcio mondiale. Un’attenzione conquistata a suon di milioni. Dopo l’arrivo in pompa magna di Cristiano Ronaldo, presto anche Lionel Messi potrebbe sbarcare nella Saudi Professional League.

“La Repubblica” cita fondi saudite secondo le quali l’accordo tra “La Pulce” e l’Al-Hilal sarebbe ormai concluso. Si parla di una cifra vicina ai 400 milioni l’anno, qualcosa di mai visto prima nel mondo del calcio, una cascata di milioni per portare il GOAT del pallone a chiudere la sua carriera nel paradiso dorato arabo.

Somma alla quale si andranno ad aggiungere i soldi che Messi già percepisce dall’accordo di sponsorizzazione turistica in Arabia Saudita che gli ha creato una grossa grana con il PSG nei giorni scorsi.

La squadra scelta non è casuale: l’Al-Hilal è la squadra rivale dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, la città di Riad ospiterebbe dunque un derby con i due calciatori più iconici degli anni 2000, qualcosa mai accaduto prima d’ora. La prima sfida in campo, seppur amichevole, c’è già stata lo scorso 19 gennaio nella partita Riyadh All Stars-PSG. Chissà che i due campioni non tornino a giocare l’uno contro l’altro, nello stesso campionato, come ai tempi di Barcellona e Real Madrid.