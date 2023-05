“Applausi per (Fabri) Fibra”: doppia tappa in Sicilia per il rapper di Senigallia | DETTAGLI

StrettoWeb

Messina “Città della Musica e degli Eventi” questa estate ospiterà il concerto di FABRI FIBRA nella nuova area Arna Capo Peloro (ex Sea Flight): appuntamento venerdì 28 luglio nella suggestiva venue “vista mare”, a ridosso della spiaggia di Capo Peloro, restituita alla città e pronta ad ospitare grandi eventi per la stagione estiva, evento organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement in collaborazione con il Comune di Messina.

I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi 30 maggio su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

Doppio live in Sicilia per Fabri Fibra

All’indomani del concerto di Messina, si esibirà a PALERMO: sabato 29 luglio – Cantieri culturali alla Zisa ospite del Green Pop Palermo Fest. Durante questa lunga serie di appuntamenti, FABRI FIBRA e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “PROPAGANDA” (singolo Doppio Platino), “STELLE” (certificato Oro) e “CAOS” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “CAOS”.

Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e FIBRA lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso anno: “per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”. Sul palco Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.