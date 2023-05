Antimafia: Costa (Az-Iv), ‘da Pd fuga anziché opposizione’

StrettoWeb

Roma, 23 mg. (Adnkronos) – “Il Pd non va in commissione Giustizia se c?è Delmastro, esce dall?aula quando parla Foti, non partecipa per protesta alle votazioni dei Consigli di Presidenza della Giustizia, non partecipa alla votazione del Presidente dell’Antimafia. Più che opposizione è una fuga continuata e reiterata?. Così Enrico Costa, deputato di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.