Anas Calabria: ultimati gli interventi nella galleria Sorbia sulla ss713

Anas ha completato gli interventi di pulizia della galleria ‘Sorbia‘, lungo la strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre’ tra i comuni di Chiaravalle e Argusto, in provincia di Catanzaro. Le attività hanno interessato la galleria dove Anas ha terminato l’adeguamento degli impianti d’illuminazione con nuova tecnologia a LED.

Gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione continueranno all’interno delle gallerie presenti lungo la Trasversale delle Serre. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà in vigore un senso unico alternato sulla corsia di marcia in base alle esigenze lavorative, ed il limite di velocità di 30 km/h.