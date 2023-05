Amministrative nel cosentino: indetto il primo consiglio comunale a Mandatoriccio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Francesco Greco, vicesindaco con delega al bilancio, finanziario, commercio, attività produttive e tributi. Franco Mangone assessore ai lavori pubblici, viabilità, agricoltura, demanio, arredo e decoro urbano, urbanistica, turismo, spettacolo, sociale, sport e personale. Si prenderà atto della nomina della Giunta Municipale varata dal neo sindaco Aldo Grispino in occasione del primo Consiglio Comunale convocato dallo stesso Primo Cittadino per mercoledì 31 maggio alle ore 17. Sono 7 i punti all’ordine del giorno dell’assise civica che si riunirà nel piazzale antistante la sede municipale, in piazza del Popolo.

Insieme alla convalida dei consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 14 e 15 maggio; all’elezione del Presidente del Consiglio; all’insediamento del Consiglio Comunale e Giuramento del Sindaco e all’elezione della Commissione elettorale comunale, il Consiglio sarà chiamato ad approvare le tariffe per l’anno 2023 relative al Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025 e la tariffa relativa all’aliquota IMU per la stessa annualità.