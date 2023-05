Ammazza il vicino e la figlia, ora parla la moglie: “mio marito un mostro, abusava di lei”

StrettoWeb

Prima ha ammazzato il vicino di casa, perché pensava fosse l’amante della moglie, poi si è scagliato sulla consorte e ha trovato la difesa della figlia 16enne, uccisa anch’essa. Il tutto, con tanto di macabro filmato delle vittime esanimi, circolato sulle chat Whatsapp. Il fatto è avvenuto a Torremaggiore, in provincia di Foggia, e ha visto come protagonista un uomo albanese, Taulant Malaj.

La moglie, Tefta Malaj, salva così come il figlio piccolo (il padre era pronto a uccidere anche lui), ha parlato tv News 24 Albania, confessando: “mio marito è un mostro. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte… Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo gli ha rovinato la vita, ma l’ha anche ammazzata. Jessica da due anni non comunicava col padre e se non l’ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com’è”.