Ambiente: Mm a Greenpeace, ‘acqua di Milano controllata e sicura’

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “L?acqua di Milano è controllata e sicura, rispettando anche le più severe normative europee”. Lo scrive in una nota Mm, la società che gestisce il servizio idrico della città di Milano, replicando all’iniziativa di Greenpeace che ha raccolto i dati di analisi dei campioni di acqua in Lombardia.

“Da alcuni anni -spiega Mm- provvediamo a rilevare con continuità anche i parametri Pfos, Pfoa e somma di altri Pfas nel piano di autocontrollo, ben prima che questi fossero espressamente previsti dalla normativa, proprio per prevenire eventuali contaminazioni e garantire un?alta qualità dell?acqua potabile”. E “i risultati delle analisi nei 335 campioni d?acqua destinata al consumo umano prelevati nella città di Milano nel 2021 e 2022 (risultati forniti a Greenpeace) sono assolutamente confortanti, confermando che i valori rilevati di queste sostanze sono assenti o ampiamente inferiori rispetto a quanto previsto dalla direttiva Ue 2184 (= 0,1 microgrammi litro come ‘somma di Pfas’)”.