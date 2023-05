“Ambientare l’esperienza”, iniziativa all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Con un’esperienza al confine tra multimedialità virtuale e realtà concreta, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria apre le porte alla città per offrire la fruizione di una peculiare forma d’arte, tutta da vivere e da “attraversare”.

Ambientare l’esperienza è al contempo un workshop e un’esperienza di fruizione pubblica, frutto di un’inedita collaborazione tra l’ABARC e lo Spazio Taverna di Roma, specialista di punta nella realizzazione di progetti curatoriali che hanno lo scopo di “riattivare l’energia dei luoghi attraverso il potere simbolico dell’arte contemporanea”. A illustrare questo sistema di nuove narrazioni sarà lo stesso direttore artistico Ludovico Pratesi insieme al curatore Marco Bassan. Un evento a cura del Prof. Marcello Francolini, con la supervisione del Prof. Remo Malice, in sintonia con l’intento di innovazione espresso dal Direttore dell’ABARC Pietro Sacchetti.

Realizzato e organizzato come progetto pubblico, l’evento “Ambientare l’esperienza” si è avvalso di un gruppo di lavoro costituito dai seguenti allievi selezionati a seguito di un bando interno all’Accademia: Andrea Aliffi, Arianna Aliffi, Romana Azzarà, Melania Barbera, Nicholas Benedetto, Roberto Cananzi, Marco Deluca, Michela Magazzù, Arianna Marina, Giovanni Massara, Graziella Romeo, Valentina Romeo, Marco Scarcella, Antonio Zappone, Dario Zema. A lore è stato affidato il compito di ideare e realizzare un’opera d’arte intesa come esperienza, estendendo il proposito alla dimensione ambientale, relazionale e partecipativa, nel tentativo di accorciare la distanza tra artista, opera e visitatore, ma anche allo scopo di far dialogare il mondo della formazione e quello delle professioni d’arte.

Il progetto multidisciplinare vuole inoltre mettere in relazione l’intero potenziale didattico dell’Accademia, coinvolgendo ambiti d’insegnamento quali fotografia, allestimento, ripresa, montaggio, tecniche pittoriche e video.

Programma del workshop e fruizione pubblica

Dopo l’incontro con il curatore di Spazio Taverna, Marco Bassan, avvenuto il 23 maggio con il gruppo di lavoro, allo scopo di dare indicazioni sui principi teorico-pratici utili alla costruzione di un’esperienza d’arte, giovedì 24 maggio, si terrà una lezione pubblica in Aula Magna dell’ABARC sul metodo-Taverna con il direttore artistico Ludovico Pratesi e con il curatore Marco Bassan. Infine, venerdì 26, dalle ore 10.00 alle 17 e 30, si potrà fruire pubblicamente dell’esperienza realizzata, aperta sia al pubblico interno, professori, studenti, dipendenti, che al più vasto pubblico della città.