Alpini: generale Figliuolo tra le autorità attese oggi a Udine

StrettoWeb

Udine, 13 mag. (Adnkronos) – (dall’inviata Antonietta Ferrante) – E’ atteso anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, già comandante della Brigata alpina ‘Taurinense’, oggi Comandante operativo di vertice interforze (Covi) e già commissario straordinario per l’emergenza Covid, all’evento di stasera (ore 18.30, su invito) al Teatro nuovo di Udine in occasione della 94esima Adunanza nazionale degli alpini, la stessa sede dove stamane si è tenuto l’incontro che ha visto protagoniste le delegazioni estere.

Oltre al generale Figliuolo, sarà presente in rappresentanza del governo il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il presidente dell’Associazione nazionale alpini Sebastiano Favero, l’assessore regionale alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti e il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi.