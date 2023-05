Al via il bando ‘Sport Missione Comune’

StrettoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati il bando ?Sport Missione Comune 2023? promosso dall?Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con l?Anci, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e presentata dal Vicepresidente Vicario di Anci, On. Roberto Pella, dalla Presidente Ics, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di Anci, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di Ics Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell?impiantistica sportiva anche connessi al Pnrr.

Da oggi, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2023. Grazie a questi contributi, ICS mette a disposizione oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 con totale abbattimento degli interessi, consentendo agli Enti Territoriali di risparmiare circa 30 milioni del costo del finanziamento.

Secondo il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ?dai territori, dai sindaci, dagli assessori allo Sport e dai Comuni il bando ?Sport Missione Comune 2023? è diventato un appuntamento atteso. Mi auguro e auspico che il bando sia un acceleratore di progetti, che permetta alle amministrazioni locali di avere le risorse con le condizioni più favorevoli possibili. Il tasso zero messo a disposizione dal Credito Sportivo è una grande opportunità soprattutto in un periodo in cui i tassi di interesse sono in costante crescita. Saranno progetti incentrati sulla riqualificazione dell?esistente ? ha concluso il Ministro ? che non consumeranno altro suolo?.

“Il bando Sport Missione Comune ? ha spiegato il Vicepresidente Vicario dell?Anci, Roberto Pella, è uno degli strumenti d?investimento più attesi dai territori ogni anno e i risultati che presentiamo oggi, raggiunti grazie alla salda collaborazione tra Anci e Ics, sono la testimonianza della capacità di infrastrutturazione e ammodernamento dei 2907 impianti sportivi che i comuni italiani hanno messo in campo. All’indomani della Giornata dell’Europa, voglio annunciare che sarò Relatore per il Comitato delle Regioni sul tema della costruzione di un ‘modello sportivo europeo’ e, senza dubbio, questa sarà una best practice che porterò all’attenzione di tutti i 28 Paesi”.

?In un contesto di rialzo dei tassi di interesse, l?Istituto rafforza il supporto finanziario agli Enti Territoriali per promuovere gli investimenti in impiantistica sportiva, favorendo la transizione sostenibile dei territori? ? ha sottolineato il Presidente di Ics, Antonella Baldino ? ?Un sostegno concreto all?economia reale attraverso soluzioni che prevedono l?abbattimento dei tassi per mutui con durata fino a 15 anni. Una leva finanziaria importante per la realizzazione di interventi di transizione ecologica, di rigenerazione urbana e l?attuazione di progettualità del Pnrr.? Le risorse di ?Sport Missione Comune 2023? possono essere utilizzate dagli Enti Territoriali per finanziare la realizzazione di progetti, definitivi o esecutivi, o di fattibilità tecnico economica.

Il bando, inoltre, finanzia i lavori di costruzione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all?attività sportiva, anche a servizio delle scuole. La misura è valida anche per le piste ciclabili. Il bando è a sportello e privilegia gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2023 e alcune categorie di interventi considerate prioritarie (es. efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, interventi antisismici). Il Bando 2023 è un?ulteriore tappa di un percorso virtuoso avviato da Ics e Anaci 8 anni fa, che ha consentito di erogare circa 1 Miliardo di finanziamenti a tasso completamente abbattuto per la realizzazione di 2.900 progetti di infrastruttura sportive in tutta Italia.