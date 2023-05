Volley, l’Akademia Messina batte Montale per 3-0 e ottiene la salvezza in Serie A2

StrettoWeb

Dopo una stagione lunga, difficile ed appassionante, per la Desi Shipping Akademia Messina è finalmente arrivato il momento di festeggiare l’importantissimo traguardo della salvezza in Serie A2. Ad un anno esatto dalla finale playoff contro Perugia che consentì al team messinese di riportare la seconda serie nazionale in riva allo Stretto dopo oltre 20 anni, Akademia ha scritto un altro capitolo prestigioso della propria storia e di quella del movimento pallavolistico messinese.

Di fronte ad un trepidante Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, gremito all’inverosimile per l’occasione e che ha accompagnato le ragazze allenate da Coach Bonafede con un vero e proprio tifo da stadio, la Desi Shipping supera l’ultimo difficile scoglio battendo l’Emilbronzo 2000 Montale vincendo per 3-0 e festeggia una salvezza che ha del miracolo per come è arrivata. Poco più di un mese e mezzo addietro, infatti, quando terminò una poco esaltante regular season ed iniziò la fase play out, erano cosi tanti i punti da recuperare dalla quinta posizione (l’ultima utile per salvarsi) che ormai erano rimasti in pochi a dare qualche chance al club peloritano.

Oggi, invece, sono in tanti a doversi ricredere: Muzi e compagne si rendono protagoniste di una vera e propria metamorfosi realizzando un vero e proprio miracolo sportivo, che le porta a collezionare 8 preziosissime vittorie consecutive (un ruolino di marcia da capogiro anche per le squadre che occupano sfere altissime della classifica) ed a raggiungere un vero e proprio sogno.

Il match contro Montale appariva come l’ultimo tassello di un percorso di crescita netto iniziato con il nuovo Coach: quella “cura Bonafede” tanto proclamata dagli addetti ai lavori ha portato risultati su risultati, in termini tanto di mentalità, quanto di ritmo, determinazione e gioco, dando fiducia ad un collettivo che ha dimostrato di valere in pieno la categoria e, anzi, che si sarebbe potuto meritare anche altre soddisfazioni. Alla fine è festa per tutti: sul taraflex, con le giocatrici e lo staff che si godono questa cavalcata coronata dalla salvezza, e sugli spalti, con il calorosissimo pubblico che inneggia alle proprie beniamine, felice di poter godere di questo bellissimo spettacolo sportivo anche per la prossima stagione.

Tanto equilibrio in campo nei primissimi scambi, con Akademia che prova a scappare ma registra la pronta reazione ospite. Un’ottima fase a muro permette a Messina di scappare via sul prezioso +4 e contenere la reazione ospite. Muzi e compagne riescono anche a scappare sul +5 ma, questa volta, la risposta della Emilbronzo è efficace e porta il set sul pari. Il finale di set è incandescente ma le padrone di casa sono abili a riportarsi sul +3 e ad allungare ancora, riuscendo, cosi, a portare a casa la prima frazione di gara (25-19). L’equilibrio della parte iniziale della seconda frazione è interrotto dall’ottimo turno al servizio della Zojzi, che permette alle sue di scappare sul +4.

Messina reagisce e, poco alla volta, ricuce lo strappo rimettendo in piedi la frazione e trova anche il soprasso, portandosi sul prezioso +4 grazie ai punti della Martinelli ed all’ace della Ebatombo. Poco dopo arriva anche il +5 che, nonostante la reazione, ospite, di fatto consegna anche la seconda frazione ad Akademia, quella utile a trovare il punto che vale la storica salvezza per Messina (25-19). Parte bene nel terzo set Montale che scappa via sul +4. Messina non vuole saperne e si riporta a stretto contatto, sorpassando ed allungando anche sul +3. Alla fine la Desi Shipping prende il largo ed arriva il 25-15 finale che fa esplodere il Palazzetto.

Coach Bonafede schiera lo starting six delle ultime uscite: Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Silotto sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone. Coach Ghibaudi risponde con la coppia Lancellotti-Visintini sulla diagonale palleggiatore-opposto, Frangipane e Zojzi sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Fronza e Rossi. Il libero è Bici.

Inizio di gara incandescente: grande equilibrio in campo e tantissimo calore sugli spalti, con Messina che spinge e riesce a portarsi sul +2, ma trova la pronta risposta delle ospiti che non rimangono a stretto contatto. Il buon turno al servizio della Silotto e l’ottima fase a muro della Martinelli permettono alla Desi Shipping di allungare sul +3, che costringe Coach Ghibaudi a spendere il suo primo time out (8-5). Akademia non alza il piede dall’acceleratore ed aumenta ancora il suo vantaggio, andando a punto altre 2 volte ed allungando sul +4 (10-6).

Montale prova a rifarsi sotto e rosicchia 2 punti alle padrone di casa che, però, reagisce immediatamente e trova il nuovo massimo vantaggio con la Martilotti (14-9 e nuovo time out per l’Emilbronzo 2000). Questa volta l’Emilbronzo torna in campo con l’atteggiamento giusto e trovano i punti che servono per riportarsi a stretto contatto con Muzi e compagne, costringendo Coach Boanfede a richiamare le sue in panchina (15-14). Al rientro in campo le messinesi tornano a punto ma devono fare i conti con le emiliane, molto più aggressive in questo frangente di gara, che acciuffano anche il pari (17-17). Ci pensa la Ebatombo a riportare avanti le sue ed a dare il là al nuovo importante +3 della squadra di casa con due punti in successione della Martinelli. Le emiliane ci provano ancora ma, questa volta, spinte da un’ottima fase di ricezione e dai punti della numero 14 di casa, Akademia riesce a portare a casa la prima frazione del match (25-19).

La Desi Shipping riprende da dove aveva lasciato e mette a terra il primo punto del set ma, anche questa volta, la prima fase della frazione si gioca sul filo dell’equilibrio assoluto. L’ace della Zojizi permette a Montale di scappare sul +2, che si trasforma poco dopo in +3 e costringe Coach Bonafede al time out (4-7). La strigliata non porta gli effetti desiderati e le emiliane allungano ancora, prima che il muro della Martilotti riporti a segno le sue (5-8). Le ospiti, però, in questo frangente di gara giocano con il piglio giusto e riescono a contenere la reazione delle padrone di casa che, però, poco alla volta e con grande determinazione, riescono a rosicchiare qualche punto alle avversarie ed a trovare il pari che rimette in piedi la frazione (9-9 e time out della panchina ospite).

Messina non rallenta a trova anche il sorpasso con la Mearini, che si trasforma poco dopo nel prezioso +3 grazie al block della Ebatombo (12-9). Le emiliane provano a rifarsi sotto, ma sbattono sempre con la determinazione delle padrone di casa, pronte a ricacciare indietro le ospiti grazie ad una super Martinelli ed all’ace della Ebatombo: +4 e time out per Coach Ghibaudi (17-13). Le ragazze di casa volano sulle ali dell’entusiasmo e spinte dal calore del pubblico riescono a portarsi fino al +5 (20-15), un vantaggio utile per tenere a bada le ospiti e conquistare anche il secondo set, quello che fa esplodere l’intero Palazzetto per la salvezza acquisita (25-19).

Ancora comprensibilmente emozionate, le ragazze di casa subiscono la bella partenza della Emilbronzo 2000, che si porta sul 6-3 e costringe Coach Bonafede al time out. Montale alluna ancora ma Akademia reagisce e prova a riacciuffare le ospiti e, poco alla volta, con in campo anche la Robinson, trova i punti che riportano la frazione in equilibrio (7-7, con l’ace della statunitense in maglia Akademia ed in mezzo anche il time out speso dalla squadra ospite). Spazio anche per il debutto di Michela Pisano, seguito dall’ace della Muzi che vale il +1 per le sue (12-11). La Desi Shipping continua a macinare gioco e si porta sul +2 (14-12) che resiste per diversi scambi, fino a quando la Robinson sigla il +3 per le sue (17-14 e time out speso da Montale). il finale è tutto di marca Desi Shipping: le messinesi volano sul 22-15 e chiudono di fatto la contesa, ottenendo poco dopo la vittoria finale e dando vita ad una bellissima festa (25-15).

“Le sensazioni sono di una serata che difficilmente dimenticherò – cosi un emozionato Coach Bonafede – ho vinto campionati di serie A e Coppa Italia ma le sensazioni che trasmettono un pubblico di siciliano resta sulla pelle. Si tratta di un’impresa davvero difficile: qui sono arrivato a stagione in corso, ci aspettavano 10 settimane di lavoro in cui abbiamo fatto nove vittorie, questo parla da solo. Ringrazio tutto lo staff e le ragazze, una disponibilità totale che sta alla base di questi successi. Ringrazio anche il Presidente che ci ha creduto e ha voluto investire quando forse sarebbe stato più facile rassegnarsi alla retrocessione. Fatemi ringraziare, infine, il pubblico pazzesco, palestra piena come se fosse uno Stadio e, in questo modo, vien voglia di ricominciare subito a giocare. Adesso valuteremo il prosieguo e vedremo di fare una campagna acquisti per migliorare la squadra senza però stravolgerla”.

Desi Shipping Akademia Messina – Emilbronzo 2000 Montale: 3-0 (25-19, 25-19, 25-15)

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 16, Catania ne, Ciancio (L) 0, Martilotti 8, Mearini 7, Muzi 5, Brandi ne, Silotto 0, Robinson 4, Ebatombo 13, Faraone (L) 0, Pisano (L) 9. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Emilbronzo 2000 Montale: Mammini 0, Bozzoli 3, Bici (L) 0, Bonato ne, Mescoli 0, Montagnani 0, Zojzi 8, Lancellotti 2, Visintini 11, Rossi 2, Frangipane 8, Fronza 2. All. Ghibaudi, Ass. Cerrato.

Arbitri: Antonio Gaetano e Christian Palumbo

Durata set: 27’, 25’, 22’

MVP: Martinelli