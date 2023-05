Agguato a Cosenza, identificato il presunto colpevole che sparò ad Alfredo Foggetti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La svolta dopo un anno dal tentato omicidio: Alfredo Foggetti, 31 anni, è stato ferito lo scorso anno nei pressi dello stadio San Vito-Marulla di Cosenza, mentre era in compagnia di altre due persone. Il ragazzo, all’epoca dei fatti, è stato raggiunto da tre colpi di pistola al torace, che gli sono valsi un delicato intervento chirurgico. Secondo le indagini, Foggetti sarebbe un parente di un collaboratore di giustizia invischiato con la ‘ndrangheta, un’informazione preziosa che ha aperto una pista agli inquirenti.

Sono trascorsi ormai più di 12 mesi e, finalmente, le indagini da parte della Procura pare abbiano portato all’epilogo della triste vicenda: Denny Romano, già detenuto circa l’operazione “Reset” condotta dal Dda di Catanzaro, sarebbe stato identificato come l’esecutore del gesto. Il ragazzo, 32 anni, avrebbe quindi aperto il fuoco in pubblico contro Foggetti. La squadra mobile di Cosenza ha pertanto notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip nei suoi confronti, per il reato di tentato omicidio.