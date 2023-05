Aggressione agli agenti della Questura di Catanzaro, la solidarietà del presidente della Camera di Commercio

StrettoWeb

“Piena solidarietà e vicinanza agli agenti della Questura di Catanzaro che nella giornata di ieri hanno subito una deprecabile aggressione mentre erano intenti a riaffermare la legalità in uno dei quartieri in cui anche i più elementari diritti vengono calpestati“. È quanto afferma in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo.

“Quelle immagini dimostrano ancora una volta come la violenza in alcune aree della città venga utilizzata quotidianamente come strumento di sopraffazione ma soprattutto come le forze dell’ordine rimangano un presidio per la riaffermazione della legge. A loro va la nostra gratitudine per l’impegno costante e la lotta contro ogni forma di prepotenza, prevaricazione e illegalità“.