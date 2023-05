A Reggio Calabria la 1ª Edizione del Memorial “Lo sport che non dimentica”

StrettoWeb

Prenderà il via Martedì 6 giugno la Prima Edizione del Memorial “Lo sport che non dimentica” organizzato dal Club “Cillo Mallamaci” , fondato lo scorso gennaio da un gruppo di calciatori allievi della Pro Pellaro “anni ‘80”, nella frazione Pellaro di Reggio Calabria, allenati appunto da Francesco Mallamaci, che proprio il 6 giugno dello scorso anno è tornato alla casa del Padre. Il Club intende ricordarne la figura, perché non ha visto in Cillo solo un allenatore di calcio, ma per tanti di loro è stato un fratello maggiore, un amico… che ti allenava anche “alla vita”. La kermesse è stata organizzata grazie alla collaborazione delle società calcistiche Bocale, Pro Pellaro, Polisportiva Pellarese e della Sezione AIA di Reggio Calabria. Il programma prevede per il 6 giugno, una Santa Messa, alle ore 19.00 nella chiesa di Pellaro centro, e poi la cerimonia di consegna del Premio Memorial Cillo Mallamaci riservato alla categoria Allievi della Pro Pellaro, che si terrà presso il Ristorante Leucopetra di Lazzaro. Saranno premiati Alessandro Romanò (vincitore) , Domenico Mallimaci e Matteo Francesco Nello (partecipanti alla selezione). Un premio alla carriera sarà consegnato anche a Carmelo Imbalzano, storico dirigente del settore giovanile della Pro Pellaro. Il clou della manifestazione si terrà Domenica 11 Giugno, al Campo Sportivo Mimì Pellicano’ di Bocale, dove, alle 17.00, più di 50 calciatori, tra i sedici e i settant’anni, si sfideranno nella “partita dei ricordi”, che vedrà di fronte due Rappresentative , la Battaglia-Sofi, e la Venanzi-Mallamaci. Siederanno in panchina, Ciccio Errigo e Peppe Geria. Il Trofeo è stato ideato perché “ricordare è un modo d’incontrarsi”, e anche Tuzzo Battaglia, Pietro Sofi, Nino Venanzi e Cillo Mallamaci, tutti amici tra di loro, saranno presenti allo Stadio, nei cuori e nelle menti di quanti li hanno conosciuti e voluti bene. Grazie a Radio Studio 95, la partita sarà trasmessa in diretta anche sui canali facebook. Dopo la partita, appuntamento e cerimonia di consegna dei premi presso il “Bar L’oasi del caffè”, saranno premiati oltre alle due Rappresentative, “il gol più bello”, “la parata più difficile” premio intitolato allo storico portiere Gianni Borgia, “il migliore calciatore in campo” e tutti i partecipanti, sarà presente anche Giovanni Verduci (attuale sindaco di Motta) ed ex calciatore Pro Pellaro, che premierà il Club organizzatore.

Ecco i nominativi di quanti scenderanno in campo, salvo imprevisti : Cara Carmelo, Cara Giuseppe, Cogliandro Pasquale, Cogliandro Natale, Ferraro Roberto, Scambia Santo, Casciano Antonino, Puglisi Roberto, Venanzi Francesco, Venanzi Gennaro, Siclari Pietro, Malara Antonio, Friscia Giuseppe, Mallamaci Filippo, Verduci Domenico, Battaglia Giuseppe, Roetto Antonino, Campolo Antonio, Giuseppe Ravenda, Peppe Falduto, Peppe Caccamo, Salvatore Verduci, Fiorenzo Sergi, Gianni Riggio, Pasquale De Pietro, Ottavio Irtolo, Giuseppe Marino, Gianni Imbalzano, Silvio Frascà Gide Giuseppe, Golfo Giuseppe, Nino Cogliandro, Totò Misitano, Saviano Cosimo, Attinà Bruno, Andrea Laganà, Andrea Colo, Gianni Familiari, De Marco Giuseppe, Andrea Latella, Salvatore Lancia, Davide Caruso, Domenico Laganà, Davide Ravenda, Adriano Puccinelli, Laganà Daniele, Branca Carmelo, Lavilla Giuseppe, Alessio Viola.