A Michael Douglas la Palma d’Oro alla Carriera a Cannes

Roma, 3 mag. (Adnkronos/Cinematografo.it) – Michael Douglas riceverà la Palma d’oro al 76esimo Festival di Cannes, in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. Il festival gli renderà omaggio durante la cerimonia di apertura trasmessa in diretta su France 2 e all’estero su Brut. martedì 16 maggio.

“È sempre una boccata d’aria fresca essere a Cannes, che ha fornito a lungo una meravigliosa piattaforma per creatori audaci, audacia artistica ed eccellenza nella narrazione. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per The China Syndrome alla mia più recente premiere per Behind the Candelabra nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non è solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di influenzare le persone nel mondo. Dopo oltre 50 anni di attività, è un onore tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso”, ha commentato l’attore.