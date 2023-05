A Messina il 1° “Festival della Sostenibilità”

StrettoWeb

Messina è pronta ad accogliere la prima edizione del

“Festival della Sostenibilità”, aprendo le porte di villa Dante al Green Social Day, martedì 23, dalle ore 10 alle 19. L’appuntamento rientra nell’ambito di “Messina 2030 – Green Events”, progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, in sinergia con AMAM, ATM, Messina Servizi Bene Comune e Messina Social City e l’Ufficio scolastico provinciale, caratterizzato da numerose iniziative di educazione e formazione socio ambientale rivolte alla cittadinanza, e in particolare alle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. “ Il Festival della Sostenibilità che si caratterizza come un evento intergenerazionale sarà proprio l’occasione per invitare l’intera cittadinanza a partecipare – evidenzia il sindaco Basile – per condividere i valori socio ambientali con l’obiettivo di favorire ed accrescere la consapevolezza di una cultura sostenibile”.

Il programma della giornata prevede numerose attività, cui parteciperanno gli stakeholder coinvolti, e saranno articolate tra talk con esperti e professionisti del settore; workshop e laboratori esperienziali che attraverso le espressioni di arte, musica, cibo, sport, ricerca, e innovazione, legate dal medesimo filo conduttore, offriranno il loro contributo per promuovere e sensibilizzare tutti i protagonisti del territorio comunale sui temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, in linea con le finalità delle iniziative promosse a livello nazionale dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), tra le quali rientra anche il Festival della Sostenibilità.