Il 1943 e la scomparsa di circa 85 mila soldati italiani nelle steppe della Russia | VIDEO

Si è svolta venerdì 21 aprile la presentazione del saggio storico del giornalista indipendente senese Michele Taddei, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, “Steppa bianca – memoria di Albino cavallo da guerra”. Si tratta di un saggio che parla di guerra e che narra le vicende che si svolsero nelle steppe della Russia durante le operazioni belliche del 1943 nelle steppe della Russia, che sancirono la scomparsa di circa 85 mila soldati italiani, privi di equipaggiamento invernale, che morirono per il freddo, la fame, le ferite, o furono rinchiusi nei gulag sovietici. Queste alcune delle cifre che sono state analizzate dal prof. Roberto Pizzi, gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria.

“Steppa bianca – memoria di Albino cavallo da guerra” è una pubblicazione che racconta le vicende belliche, con il chiaro intento di lanciare un messaggio di pace. Nelle pagine della pubblicazione in argomento sono contenute le vicende del Reggimento Savoia Cavalleria in Russia (1941-42) durante la Seconda guerra mondiale. Il cavallo Albino (che contrariamente al nome era di mantello scuro) fu ferito in battaglia, sopravvisse alla ritirata, se ne persero le tracce, finché, a guerra terminata, venne ritrovato e riconsegnato al suo Reggimento. L’eroico quadrupede, che aveva galoppato nell’ultima drammatica carica di Isbuscenskij, è oggi (imbalsamato) al museo del Savoia Cavalleria di Grosseto.

La carica di Isbuscenskij (talvolta citato anche come Isbuschenskij) è un episodio bellico avvenuto durante la campagna italiana di Russia sul fronte orientale della seconda guerra mondiale, verificatosi la mattina del 24 agosto 1942, che vide protagonista il reggimento italiano Savoia Cavalleria. Viene ricordata come l’ultima carica di cavalleria condotta da unità del Regio Esercito italiano contro reparti di truppe regolari (sebbene l’ultima carica in assoluto compiuta da reparti di cavalleria italiani ebbe luogo la sera del 17 ottobre 1942 a Poloj, in Croazia, da parte del Reggimento “Cavalleggeri di Alessandria” contro un gruppo di partigiani jugoslavi) in Russia.

La carica prende il nome dalla piccola località di Izbušenskij, situata nel distretto di Serafimovičskij presso un’ansa del fiume Don, anche se in realtà il piccolo villaggio non venne coinvolto negli scontri. Le perdite degli italiani furono contenute, da un punto di vista militare: 32 cavalieri morti (dei quali 3 ufficiali) e 52 feriti (dei quali 5 ufficiali), un centinaio di cavalli fuori combattimento. I sovietici lasciarono sul campo 150 morti e circa 600 prigionieri, oltre ad una cospicua mole di armi (4 cannoncini, 10 mortai e una cinquantina tra mitragliatrici ed armi automatiche).

L’azione, coraggiosa quanto audace, aveva contribuito all’allentamento della pressione dell’offensiva russa sul fronte del Don e aveva consentito il riordino delle posizioni italiane; le truppe sovietiche, tuttavia, furono in grado di consolidare le teste di ponte conquistate al di là del Don. Grazie alla penna di Michele Taddei, giornalista e scrittore con una bella passione per l’impegno sociale, il cavallo Maremmano, protagonista nel percorso letterario di “Steppa bianca – memoria di Albino cavallo da guerra”, ha avuto l’occasione di dire la sua, di far vedere la storia come l’hanno guardata i suoi occhi. Nel libro è proprio lui la voce narrante.

È un libro che racconta la guerra, ma per parlare di pace. L’inizio pare immergere il lettore in un clima da favola, dal momento che “Steppa bianca”, dopo un breve prologo, si apre con Albino che si rivolge al suo caro amico, l’asinello Mariolino: “Mio caro Mariolino, stamattina è venuto il veterinario a farmi visita, sono mesi che si prende cura di me”. Ma il rimando ad Esopo e Fedro, come viene fatto, subito è lasciato alle spalle, poiché né Mariolino né tantomeno Albino rappresentano la mera incarnazione di un vizio o di una virtù, finalizzata a fornire un insegnamento morale ispirato al buon senso comune. Piuttosto raccontare la guerra assumendo il punto di vista di un cavallo – è questa l’operazione che compie Michele Taddei – consente di parlare della vittoria e della sconfitta, della vita e della morte, al tempo stesso con partecipazione e con distacco.