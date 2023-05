StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Sicilia torna a sorridere con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 27 maggio, come riporta Agipronews, ad Aragona, in provincia di Agrigento, è stato messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,604 miliardi di euro in questo 2023.