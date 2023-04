Messina, guarda chi c’è? Nicolò Zaniolo fa un salto sullo Stretto, lì dove giocò il papà

StrettoWeb

Nicolò Zaniolo a Messina. No, non è un pazzo acquisto di Sciotto. Gli sforzi del Presidente sono arrivati a gennaio e hanno consentito ai peloritani di ottenere una grande rimonta nel girone di ritorno, che li ha portati a giocarsi i playout contro la Gelbison. L’ex giocatore della Roma, da qualche mese in Turchia, è sbarcato sullo Stretto per trascorrere una giornata in compagnia con l’amico Gaspare Galasso.

Domenica 23, il suo Galatasaray (capolista) ha pareggiato per 3-3 contro il Karagumruk di Pirlo. Due giorni dopo, l’ex giallorosso ha deciso di tornare in Italia, in quella città, Messina, dove il papà gioco 20 anni fa. Nel 2003-2004, infatti, Igor Zaniolo fu tra i protagonisti della promozione dei peloritani in Serie A con 39 presenze e 6 reti.