Volley Reghion, sfida con l’US Ardens in cerca della matematica salvezza

Tra la Reghion e la salvezza c’è di mezzo soltanto la matematica. Dopo ventuno partite, la formazione dello Stretto è riuscita ad accumulare un vantaggio di ben quattordici punti sulla BricoCity, quart’ultima forza del torneo, e adesso unica avversaria nella lotta per la permanenza in B2. In più, la vittoria di sabato scorso proprio contro la BricoCity, ha galvanizzato ulteriormente il sestetto di coach Pellegrino, mentre ha tolto una buona fetta di speranze alle siciliane.

La matematica salvezza potrebbe già arrivare questo weekend, con la Reghion impegnata in quel di Comiso, ospite della già retrocessa Ardens, nel pomeriggio di domenica. Si giocherà col piccolo ma importante vantaggio di sapere già l’esito della diretta rivale: la BricoCity, infatti, giocherà sabato il match contro la Saracena Cassiopea, e dovrà per forza di cose conquistare l’intera posta in palio per aggrapparsi alle ultime speranze di permanenza.

In caso contrario, una zampata vincente delle reggine potrebbe dire anche matematica salvezza per Surace e compagne. Domenica pomeriggio si giocherà a partire dalle ore 18.00 al PalaDavolos. Arbitreranno Sofia Gagliano e Giuseppe Pampalone.