Virtus Messina, il 24 aprile amichevole con la Nazionale Italiana Donare è Vita

Amichevole di lusso per la Virtus Messina che domani alle 21 affronterà, in gara amichevole, la Nazionale Italiana Donare è Vita sul campo della Cittadella Universitaria. Un’ulteriore premio per i giocatori e la società della famiglia Metallo che, al primo anno di vita, ha lottato con passione contendendo il raggiungimento di obiettivi a società più anziane ed esperte.

La formazione dei Donatori Organi ha scelto la compagine di mister Trischitta per giocare la gara di avvicinamento che la porterà ad affrontare la gara di beneficenza nel “1° Memorial Gaetano Alessandro” che si disputerà il 6 maggio alle ore 20,30 all’Ambiente Stadium di Bisconte (allegata la locandina dell’evento).