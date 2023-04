Virtus Messina, 0-0 contro la Nike 2022 e festa finale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ultima di campionato offre una piacevole partita ed una giornata di sano sport con festeggiamenti finali tra la Nike 2022 e la Virtus Messina sul campo di Giardini. Gran bella prestazione dei ragazzi di mister Trischitta contro la quarta forza del campionato che, grazie a questo piazzamento, accede ai Play Off di categoria.

La Virtus, come testimoniato anche dal maggior numero di calci d’angolo, colleziona tante conclusioni verso la porta di Vita nel primo tempo e proprio sul finire, al 40′ lo stesso portiere doveva superarsi per evitare la capitolazione sulla magistrale punizione battuta da Cordaro e diretta all’incrocio dei pali. Nel computo anche una traversa colpita dai giallorossi messinesi, mentre in una sola circostanza la Nike andava vicina al vantaggio evitato da una super parata di Argento. Virtus Messina senza sbavature che avrebbe meritato la vittoria contro i più quotati avversari.

Soddisfatto il presidente Metallo che a fine gara elogiava le prestazioni di Cordaro, Idriss Coulibaly e Cipriano che ha poi aggiunto: “il nostro campionato è finito tra gli alti e bassi della prima parte ma nel rush finale abbiamo trovato i giusti equilibri di squadra. La prossima estate lavoreremo per migliorarci“.

A fine gara il “Terzo tempo” delle due squadre che insieme, emulando quanto avviene nel rugby, hanno voluto condividere piacevoli momenti di festa e convivialità con dolci e bevande.

NIKE 2022-VIRTUS MESSINA 0-0

Nike 2022: Vita, Puglia, Corica, Cutroneo, Lombardo (28′ st Leonardi), Fana, Miceli, Campo (8′ st D’Amore), Benedetto, Monaco (8′ st Brian), Donato (13′ st La Fauce). All. C.Ferrara

V.Messina: Argento, Carrolo (9′ st Pantò), Cipriano, Coppolino, Cordaro (28′ st Arigò), Coulibaly E., Coulibaly I. (20′ st Di Blasi), Di Amico (9′ st Pileggi), Kagni, Sandi, Sumareh (37′ st De Leo). A disposizione Centorrino, Metallo. All. N.Trischitta

Arbitro: Gabriele Flamingo di Messina

Ammoniti: nessuno

Angoli: 4 – 7

Recupero: 2′ – 1′