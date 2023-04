A Villapiana torna la suggestiva rappresentazione itinerante “La Passione di Cristo”

StrettoWeb

Grande partecipazione per il tradizionale appuntamento con la Via Crucis vivente nel suggestivo centro storico di Villapiana, un piccolo borgo in provincia di Cosenza. Dopo tre anni di fermo, causa Covid, le vie del borgo hanno potuto assistere all’interpretazione della Passione di Cristo magistralmente diretta dal regista locale Pino Nigro. Ispirata al film campione d’incassi “Passion” di Mel Gibson, la rappresentazione ha dato risalto alla figura di Gesù Cristo, interpretato da Amedeo Bianchi, dal calvario fino alla morte. Ogni angolo del paese è diventato scenografia del percorso teatrale: dall’ingresso a Gerusalemme all’Ultima Cena, dalla preghiera in Getsemani fino alla Crocifissione.

“Mi sento onorato di aver interpretato un ruolo così significativo nel paese d’origine di mio padre – ci confida Amedeo, figlio del compianto sindaco di Trebisacce Mariano Bianchi. “Da studente di religione, ho accettato volentieri questo primo ruolo attoriale e ringrazio Pino che, già tre anni fa, mi aveva chiesto di prendere parte alla rappresentazione itinerante. Finalmente, dopo il Covid, ho avuto il piacere di poter partecipare da protagonista in una processione che, da molto tempo, è entrata di diritto nelle tradizioni della Settimana Santa del paese”.