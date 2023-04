Villa San Giovanni: grande successo per l’evento “Moda in cucina”

StrettoWeb

Un grande successo di pubblico, l’evento Moda in cucina, progetto innovativo nato a Villa San Giovanni da un idea dell’ imprenditrice Maria Idone, che abbraccia tutte le scuole calabresi. Chef e stilisti, uniti a doppio filo da bellezza e creatività, orgoglio del made in Italy. L’istituto alberghiero di Siderno/Locri, dirigente scolastico Maria Rosaria Russo, insieme all’istituto professionale di Locri, dirigente scolastico Gaetano Pedullà, hanno dettato stile e realizzato piatti esteticamente belli e di qualità, aprendo ad un mondo che non vuol essere soltanto un lavoro, ma arte allo stato puro.

Grazie alla collaborazione, tra l’associazioni Hair&MakeUp Reghium Team, con trucco e parrucco realizzato da: Gianni Sorci, Mina Ventrella, Antonella Morabito, Pasquale Cutrupi, Susy Meduri, Maria Idone e l’arte fotografica di Manuela Faccì, gli accessori creati da Rosaria Paonessa Couture e Cristian Destefano videocredit @formatcri, l’arte culinaria, cultura e food e fashion style hanno raggiunto livelli meritevoli.

Piatti unici, realizzati dai ragazzi, grazie al referente Cosimo Pasqualino al collaboratore laboratori Pantaleo Giuseppe, tutti con prodotti tipici calabresi, fiore all’occhiello della nostra terra. Alla presenza della Dott.ssa Anna Maria Stanganelli garante alla salute regione Calabria, della Dott.ssa Domenica Bumbaca assessore alla cultura città di Locri , alla dott.ssa Elena Canale, con una giuria d’eccellenza, composta dalla Prof.ssa Francesco Frachea, l’ Hairstylist Gianni Sorci, per Miss Mondo Calabria la responsabile Sabrina Pipicelli, il Prof. Cosimo Sorgiovanni IPSSA Dea Persefone, la Prof.ssa Lucia Galea Ipsia LOCRI.

Moderatrice dell’evento prof.ssa Maria Caterina Katia Aiello insieme alle alunne dell’istituto professionale di Locri. A conclusione. una sfilata di Moda ha decretato il vincitore del premio “DEMETRA Reghiumteam”. Fieri tutti di essere Calabresi che amano la propria terra.